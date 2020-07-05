Rıza Çalımbay: 'Böyle dengesiz fikstür olmaz'

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Kasımpaşa maçı öncesi beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.



"FAUL YOKTU, PENALTI VERDİLER"



Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada; "Şu anda bile 5-6 arkadaşımız yok, çok sakatlık yaşadık. Ligin sonu olduğu için kartlar da çoğaldı, ceza oluyor. Geçen hafta topumuz direkten döndü, penaltı kaçırdık. Faul bile olmayan pozisyondan penaltı verildi." dedi.



"BÖYLE FİKSTÜR OLMAZ"



Rıza Çalımbay sözlerini; "Türkiye'de böyle bir şey görmedim. Bize 6 günde 3 maç oynatıyorlar. Bunların 2 tanesi İstanbul deplasmanı. Ondan sonra 9 gün maçımız yok. Böyle dengesiz fikstür yapılmaması gerekiyor." diyerek tamamladı.



