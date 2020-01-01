Rivers: "Rockets, artık topu daha çok hareket ettirecek"

Houston Rockets guardı Austin Rivers, sezon geri döndüğünde ekibinin topu daha çok hareket ettireceğini ve teke tek oyunu azaltacaklarını söyledi.



The Athletic'den Kelly Iko ile konuşan Rivers, Rockets için en önemli şeylerden birinin topu hareket ettirmek oluşunun nedenini açıklayarak başladı:



"Hayır, top hareketine ihtiyacımız var. Özellikle playofflarda zemin küçülüyor, fauller çok fazla çalınmıyor, oyun değişiyor, daha fiziksel olmalarına izin veriliyor. Hakemleri etkileyecek seyirciler de olmayacak. Yani maskaralık yok. Oyuncuları ve hakemlerin konuşmalarını duyabileceğiniz çok fiziksel bir oyun olacak. Bence bundan dolayı yaptığımız işi yapmaya devam etmek zorundayız. Biliyorsunuz, topu hareket ettirmek ve yüksek hızda oynamak zorundayız."



"JAMES, LİGİN EN İYİ SKORERİ"



27 yaşındaki oyuncu, Rockets'ın özellikle Harden'la birlikte izole oyunlarını nasıl azaltma niyetinde olduklarını tartışmaya devam etti. Rivers'a göre, bu bizzat Rockets başantrenörü Mike D'Antoni'den gelen bir direktif:



"Evet, farklı bir hızda oynamak istiyor, yani ileri daha daha fazla top atılmasını istiyor. Topun sürekli driplingle getirilmesini değil, pasla ileri atılmasını istiyor. Açıkçası bu James'in işi ve biz de çok şey yapacağız, çünkü James en iyi skorerimiz. James ligin en iyi skoreri. Yani bunun üzerinden oynamalı ve işini yapmasına izin vermelisiniz. Ama aynı zamanda, Mike da topu hareket ettirmemizi istiyor. Bu,bana ve Eric (Gordon) gibi adamlara daha çok fırsat yaratıyor."



Houston, sezonun ertelendiği anda 40-24 derecesindeydi Batı'da altıncı sıradaydı.



