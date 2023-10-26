Philadelphia 76ers'ın eski koçu Doc Rivers, James Harden'ın geçtiğimiz sezon All-Star seçilmemesinin kendisini "gerçekten rahatsız ettiğini" iddia etti.



The Dan Patrick Show'da yaptığı röportajda Rivers, Harden'ın önceki sezonda gösterdiği performans değişikliğinin ardındaki dinamiklere ışık tuttu.



Rivers ayrıca, Harden'ın sezonun ilk aşamasında Sixers'ta oyun kurucu rolünü üstlenmesinin yarattığı etkiyi de vurguladı:



"Herkese söylerim; geçen yılın ilk yarısında kendini takıma verdiği dönemi açın bir izleyin. Doğru oynadığı zaman, o dönemde 10-20 maç boyunca NBA'in en iyi takımı bizdik."



Rivers, Harden'ın davranışındaki gözle görülür değişikliği, All-Star seçilmemesinden kaynaklanan hayal kırıklığına bağladı:



"All-Star seçilmemiş olmasının onu gerçekten rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Bu bence de berbat bir durumdu. Bunu asla çıkıp söylemez, fakat bana kalırsa onu aniden değiştiren şey buydu.



Bir iki maç sonrasında beni arayıp 'İlk beş başlayıp, yedek kadroyla daha fazla oynamak istiyorum' dediğini hatırlıyorum. Ne demek istediğini net bir şekilde anlamıştım. Daha fazla şut atmak istiyordu."



Harden, 2022-23 sezonunda forma giydiği 58 maçta 21.0 sayı, 10.7 asist ve 6.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



