Riva'da büyük restleşme; 'Bizi tehdit mi ediyorsunuz?'

Türkiye Futbol Federasyonu, önceki gün Süper Lig kulüp temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ana konusu önümüzdeki sezonun başlangıç tarihi üzerineydi.



Riva'da gerçekleştirilen toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir millî takımın 2021'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'na rahat bir şekilde hazırlanabilmesi için 2020-21 sezonunu, ligin bitiminden hemen sonra 15 Ağustos'ta başlatmayı istediklerini söyledi. Millî takımın hazırlık maçlarının olacağını söyleyen Özdemir, ay yıldızlı takıma zaman kazandırmaları gerektiğini anlattı. Ancak bu teklif kulüplerin büyük tepkisini çekti. Zaman zaman gerginleşen toplantıda sert tartışmalar yaşandı. Yayıncı kuruluş ise sıkışık fikstür istemediğini belirterek en geç 22 Ağustos'ta liglerin başlaması gerektiğini iletti.



TEHDİT Mİ EDİYORSUNUZ?



Kulüp başkanları, yeni sezon hazırlıkları ve transfer planlaması için yeterli vakit olmadığını söyleyerek "19 Eylül'den önce oynamayız" restini çekti. Oyuncuların kanunen en az 20 gün boyunca tatil yapma hakları olduğunu hatırlatan kulüpler "Sonrasında kamp dönemi, hazırlık maçı dönemi var. Böyle bir durumda Ağustosta maça çıkmamız imkansız" dedi.



Özdemir'in "Bizi tehdit mi ediyorsunuz?" çıkışına da bir kulüp başkanının "Siz yayıncı kuruluşla birlikte kafanızda planı yapmışsınız, bizi onaylamak için çağırmışsınız. Böyle istişare olmaz" diyerek toplantıyı terk ettiği iddia edildi.



YABANCI SAYISI YENİDEN MASADA



Yıllar içinde sürekli değişen yabancı sayısı kuralı, yeniden gündemde. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sayısını ilk olarak 14'ten 12'ye düşürmeyi istediklerini kulüp temsilcilerine bildirip konu hakkında görüş istedi. Plana göre önümüzdeki sezon sahada sekiz, kulübede ise dört yabancı olacak. İstanbul kulüpleri yapılan sözleşmeler gereği bunun zor olduğunu söyleyip teklife karşı çıktı.



