Rıdvan Dilmen: 'Beşiktaş 10 kişi kalmalıydı'

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında Rıdvan Dilmen, Önder Özen ve Tolga Zengin ilk yarıyı değerlendirdi.
RIDVAN DİLMEN
Beklemediğim bir Gaziantep çıktı. Sergen Yalçın da böyle bir Gaziantep beklemiyordu. Kaybetmeyen bir takım Gaziantep.
Beşiktaş da 2 hafta önce koyduğum tespite devam ettiler. Top rakipteyken iyi oynuyorlar. İçeride oynamanın da bir avantajı oldu. Josef de Souza'nın yokluğu da fark edilmemişti.
Bir oyuncu, çok oyuncudur. Josef, beklemediğimiz kadar formda geldi. Josef olmayınca Atiba'nın da performansı, Dorukhan'ın da performansı düştü. Sadece santrfor üstünden gitmemek lazım. Josef'i alırsanız Atiba'yı öne atabilir, Larin'e geriye gelme dersiniz. Bir oyuncunun olmaması, önde ve arkadaki oyuncuları çok etkiledi.
Her ne olursa olsun Welinton da olmayınca... Montero ısınmadan da girmişti, ağır. Bir Beşiktaş oyuncusu öyle döndürmez. Önünü açtı, kaleye kadar götürdü. Alternatifleri sundu şut, pas. Her elini kaldıran ofsaytı bozar. Vida bozdu, Vida kaldırdı.
İki tane de kritik pozisyon var. Yaşar Kemal, Premier Lig tadında sertliğe izin veriyor. 4 açı vardı, 3-5 dakika baktık. 2 açı penaltı, 2 açı değil. 3-4 arkadaş karar veremedik. Bir açıda penaltı, diğerinde değil. O zaman gri pozisyon.
Ersin'in kontrolsüz bir girişi var. Gaziantepli oyuncu ve Ersin çıkınca, Gaziantepli oyuncu önce kafayı vurdu. Top Ersin'e çarptı, pozisyon ceza sahası dışında olduğu için çağırmadı ama pozisyon kırmızı, onun için çağırması lazım. Faulü veriyorsan Ersin'in aleyhine, Gaziantep'in lehine vereceksin.
ÖNDER ÖZEN
Gaziantep FK akıllıca oynuyor. Golden önce Franscisco Montero'nun hatası var. Beşiktaş topa sahip ama yavaş oynadı. Beklerinden, özellikle sol taraftan yeteri kadar destek alamadı.
TOLGA ZENGİN
Beşiktaş'ın yaratıcılık konusunda eksikleri var. Cyle Larin'in şutu dışında pozisyonları yoktu. Gaziantep FK ise akıllıca oynuyor. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ın ağırlığını koyması gerekiyor.
RIDVAN DİLMEN
Beklemediğim bir Gaziantep çıktı. Sergen Yalçın da böyle bir Gaziantep beklemiyordu. Kaybetmeyen bir takım Gaziantep.
Beşiktaş da 2 hafta önce koyduğum tespite devam ettiler. Top rakipteyken iyi oynuyorlar. İçeride oynamanın da bir avantajı oldu. Josef de Souza'nın yokluğu da fark edilmemişti.
Bir oyuncu, çok oyuncudur. Josef, beklemediğimiz kadar formda geldi. Josef olmayınca Atiba'nın da performansı, Dorukhan'ın da performansı düştü. Sadece santrfor üstünden gitmemek lazım. Josef'i alırsanız Atiba'yı öne atabilir, Larin'e geriye gelme dersiniz. Bir oyuncunun olmaması, önde ve arkadaki oyuncuları çok etkiledi.
Her ne olursa olsun Welinton da olmayınca... Montero ısınmadan da girmişti, ağır. Bir Beşiktaş oyuncusu öyle döndürmez. Önünü açtı, kaleye kadar götürdü. Alternatifleri sundu şut, pas. Her elini kaldıran ofsaytı bozar. Vida bozdu, Vida kaldırdı.
İki tane de kritik pozisyon var. Yaşar Kemal, Premier Lig tadında sertliğe izin veriyor. 4 açı vardı, 3-5 dakika baktık. 2 açı penaltı, 2 açı değil. 3-4 arkadaş karar veremedik. Bir açıda penaltı, diğerinde değil. O zaman gri pozisyon.
Ersin'in kontrolsüz bir girişi var. Gaziantepli oyuncu ve Ersin çıkınca, Gaziantepli oyuncu önce kafayı vurdu. Top Ersin'e çarptı, pozisyon ceza sahası dışında olduğu için çağırmadı ama pozisyon kırmızı, onun için çağırması lazım. Faulü veriyorsan Ersin'in aleyhine, Gaziantep'in lehine vereceksin.
ÖNDER ÖZEN
Gaziantep FK akıllıca oynuyor. Golden önce Franscisco Montero'nun hatası var. Beşiktaş topa sahip ama yavaş oynadı. Beklerinden, özellikle sol taraftan yeteri kadar destek alamadı.
TOLGA ZENGİN
Beşiktaş'ın yaratıcılık konusunda eksikleri var. Cyle Larin'in şutu dışında pozisyonları yoktu. Gaziantep FK ise akıllıca oynuyor. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ın ağırlığını koyması gerekiyor.