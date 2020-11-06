Rıdvan Dilmen: 'Beşiktaş 10 kişi kalmalıydı'

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında Rıdvan Dilmen, Önder Özen ve Tolga Zengin ilk yarıyı değerlendirdi.Beklemediğim bir Gaziantep çıktı. Sergen Yalçın da böyle bir Gaziantep beklemiyordu. Kaybetmeyen bir takım Gaziantep.Beşiktaş da 2 hafta önce koyduğum tespite devam ettiler. Top rakipteyken iyi oynuyorlar. İçeride oynamanın da bir avantajı oldu. Josef de Souza'nın yokluğu da fark edilmemişti.Bir oyuncu, çok oyuncudur. Josef, beklemediğimiz kadar formda geldi. Josef olmayınca Atiba'nın da performansı, Dorukhan'ın da performansı düştü. Sadece santrfor üstünden gitmemek lazım. Josef'i alırsanız Atiba'yı öne atabilir, Larin'e geriye gelme dersiniz. Bir oyuncunun olmaması, önde ve arkadaki oyuncuları çok etkiledi.Her ne olursa olsun Welinton da olmayınca... Montero ısınmadan da girmişti, ağır. Bir Beşiktaş oyuncusu öyle döndürmez. Önünü açtı, kaleye kadar götürdü. Alternatifleri sundu şut, pas. Her elini kaldıran ofsaytı bozar. Vida bozdu, Vida kaldırdı.Gaziantep FK akıllıca oynuyor. Golden önce Franscisco Montero'nun hatası var. Beşiktaş topa sahip ama yavaş oynadı. Beklerinden, özellikle sol taraftan yeteri kadar destek alamadı.Beşiktaş'ın yaratıcılık konusunda eksikleri var. Cyle Larin'in şutu dışında pozisyonları yoktu. Gaziantep FK ise akıllıca oynuyor. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ın ağırlığını koyması gerekiyor.