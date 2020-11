Ricky Rubio, Timberwolves'a geri döndü!

The Athletic'den Jon Krawczynski ve Star Tribune'den Chris Hine'e göre Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder'a dün geceki NBA Draftı'nın 17'nci seçimini yollayarak, karşılığında Ricky Rubio'yu ve OKC'nin Draft'taki 25 ve 28'inci seçimlerini aldı.



Thunder, 17'nci sıradan seçilen Aleksej Pokusevski'yi kadrosuna katmış oldu.



30 yaşındaki Rubio, ilk altı sezonunu Wolves formasıyla geçirmiş ve maç başına ortalama 10.3 sayı ve 8.2 asistle oynamıştı.



The Athletic'ten Shams Charania ve ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Timberwolves sonrasında New York Knicks ile bir Draft hakkı takası yaptı ve Knicks'ten 23'üncü seçimi alırken, karşılığında OKC'den aldığı 25'inci ve kendi 33'üncü seçimlerini yolladı.



23'üncü sıradan seçilen Leandro Bolmaro Minnesota'ya giderken, 25'inci sırada seçilen Immanuel Quickley ve 33'üncü sırada seçilen Daniel Oturu, New York yolcusu oldular.