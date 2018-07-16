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Rennes'ten Jimmy Durmaz'a kanca!

Toulouse forması giyen Jimmy Durmaz'ın, bir diğer Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rennes'ten Jimmy Durmaz'a kanca!
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16 Temmuz 2018 23:42
Dünya Kupası'nda Almanya maçının son dakikasında yaptığı faulle sık sık gündeme gelen ve İsveç'te ırkçılığa maruz kalan Jimmy Durmaz, Toulouse'tan ayrılmaya hazırlanıyor.

İsveç basınında yer alan habere göre; Jimmy Durmaz, Toulouse'dan ayrılma kararı aldı ve Rennes, oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Haberde; Durmaz'ın Rennes'e transfer olması durumunda milli takımdan yakın arkadaşı Jakob Johansson ile aynı takımda oynama şansı yakalayacağı vurgulandı.

Gençlerbirliği'nde 2012-2014 yılları arasında forma giyen 29 yaşındaki Türk asıllı yıldız, 2016 yılında Olympiakos'tan Toulouse'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Toulouse'ta 25 maça çıkan Jimmy Durmaz, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

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