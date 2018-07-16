Rennes'ten Jimmy Durmaz'a kanca!

Dünya Kupası'nda Almanya maçının son dakikasında yaptığı faulle sık sık gündeme gelen ve İsveç'te ırkçılığa maruz kalanayrılmaya hazırlanıyor.İsveç basınında yer alan habere göre; Jimmy Durmaz, Toulouse'dan ayrılma kararı aldı ve Rennes, oyuncuyla yakından ilgileniyor.Haberde; Durmaz'ın Rennes'e transfer olması durumunda milli takımdan yakın arkadaşı Jakob Johansson ile aynı takımda oynama şansı yakalayacağı vurgulandı.Gençlerbirliği'nde 2012-2014 yılları arasında forma giyen 29 yaşındaki Türk asıllı yıldız, 2016 yılında Olympiakos'tan Toulouse'a transfer oldu.Geçtiğimiz sezon Toulouse'ta 25 maça çıkan Jimmy Durmaz, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.