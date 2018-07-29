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Real Madrid şaha kalkmaya hazırlanıyor: 112 milyon euro!

Transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid'in, Chelsea'den Courtois ve Willian için 112 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid şaha kalkmaya hazırlanıyor: 112 milyon euro!
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29 Temmuz 2018 21:14
Transfer döneminde beklenen hamleleri henüz gerçekleştiremeyen Real Madrid için İngiltere'den bir bir haber geldi.

Daily Mail, Real Madrid'in Belçikalı kaleci Thibaut Courtois ve Brezilyalı yıldız Willian için Chelsea'ye tam 112 milyon euroluk teklif sunduğunu yazdı.

Chelsea'nin yapılan bu teklifi ciddi anlamda düşündüğü ve transfere izin vermeye hazırlandığı kaydedildi.

Chelsea'nin Courtois yerine Everton'dan Jordan Pickford'u istediği, başarılı olamaması durumunda ise Stoke City'den Jack Butland'ı alternatif olarak düşündüğü ifade edildi.

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