Real Madrid şaha kalkmaya hazırlanıyor: 112 milyon euro!

Transfer döneminde beklenen hamleleri henüz gerçekleştiremeyen Real Madrid için İngiltere'den bir bir haber geldi.
Daily Mail, Real Madrid'in Belçikalı kaleci Thibaut Courtois ve Brezilyalı yıldız Willian için Chelsea'ye tam 112 milyon euroluk teklif sunduğunu yazdı.
Chelsea'nin yapılan bu teklifi ciddi anlamda düşündüğü ve transfere izin vermeye hazırlandığı kaydedildi.
Chelsea'nin Courtois yerine Everton'dan Jordan Pickford'u istediği, başarılı olamaması durumunda ise Stoke City'den Jack Butland'ı alternatif olarak düşündüğü ifade edildi.
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Daily Mail, Real Madrid'in Belçikalı kaleci Thibaut Courtois ve Brezilyalı yıldız Willian için Chelsea'ye tam 112 milyon euroluk teklif sunduğunu yazdı.
Chelsea'nin yapılan bu teklifi ciddi anlamda düşündüğü ve transfere izin vermeye hazırlandığı kaydedildi.
Chelsea'nin Courtois yerine Everton'dan Jordan Pickford'u istediği, başarılı olamaması durumunda ise Stoke City'den Jack Butland'ı alternatif olarak düşündüğü ifade edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın