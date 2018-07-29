Real Madrid şaha kalkmaya hazırlanıyor: 112 milyon euro!

Transfer döneminde beklenen hamleleri henüz gerçekleştiremeyeniçin İngiltere'den bir bir haber geldi.Daily Mail,'in Belçikalı kalecive Brezilyalı yıldız Willian için'ye tam 112 milyon euroluk teklif sunduğunu yazdı.Chelsea'nin yapılan bu teklifi ciddi anlamda düşündüğü ve transfere izin vermeye hazırlandığı kaydedildi.Chelsea'nin Courtois yerine Everton'dan Jordan Pickford'u istediği, başarılı olamaması durumunda ise Stoke City'den Jack Butland'ı alternatif olarak düşündüğü ifade edildi.