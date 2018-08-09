'Real Madrid, Ronaldo'nun yokluğunu hissetmez'

Juventus'a transferi hakkında22 yaşındaki futbolcusuilginç bir yorum geldi.Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili iddialı bir açıklama yapan Ceballos, "Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun yokluğunu hissetmeyecek" ifadelerini kullandı.Hücum güçlerinin halen iyi olduğuna vurgu yapan İspanyol futbolcu, "Bale, Asensio ve Benzema sahadayken daha çok gol atma şansımız olabilir" şeklinde konuştu.Real Betis'ten 2017 yılında Real Madrid'e transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 22 maçta oynadı ve 2 gol attı.