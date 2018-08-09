'Real Madrid, Ronaldo'nun yokluğunu hissetmez'

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi hakkında Real Madrid'in 22 yaşındaki futbolcusu Dani Ceballos'tan ilginç bir yorum geldi.
"RONALDO'NUN YOKLUĞUNU HİSSETMEYECEK"
Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili iddialı bir açıklama yapan Ceballos, "Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun yokluğunu hissetmeyecek" ifadelerini kullandı.
"DAHA ÇOK GOL ATABİLİRİZ"
Hücum güçlerinin halen iyi olduğuna vurgu yapan İspanyol futbolcu, "Bale, Asensio ve Benzema sahadayken daha çok gol atma şansımız olabilir" şeklinde konuştu.
Real Betis'ten 2017 yılında Real Madrid'e transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 22 maçta oynadı ve 2 gol attı.
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"RONALDO'NUN YOKLUĞUNU HİSSETMEYECEK"
Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili iddialı bir açıklama yapan Ceballos, "Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun yokluğunu hissetmeyecek" ifadelerini kullandı.
"DAHA ÇOK GOL ATABİLİRİZ"
Hücum güçlerinin halen iyi olduğuna vurgu yapan İspanyol futbolcu, "Bale, Asensio ve Benzema sahadayken daha çok gol atma şansımız olabilir" şeklinde konuştu.
Real Betis'ten 2017 yılında Real Madrid'e transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 22 maçta oynadı ve 2 gol attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın