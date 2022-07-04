Real Madrid'de bir dönem kapandı

THY EuroLeague ekiplerinden Real Madrid'de Pablo Laso dönemi sona erdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, bu kararın "sadece" Laso'nun sağlık durumundan dolayı alındığı aktarıldı. İspanyol ekibi, Laso'nun sağlık durumu için doktorlar ve kardiyoloji uzmanları ile yapılan görüşmelerin ardından 54 yaşındaki koçun devam etmesinin bir risk olduğunu kaydetti.



Laso, geçtiğimiz ayın başında kalp krizi geçirmişti. İspanyol koç, 11 yıldan bu yana Real Madrid'de görev alıyordu.





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