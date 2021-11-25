⚽ 30' Alaba

⚽ 45' Kroos

⚽ 55' Benzema



🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Madrid, Sheriff'i 3-0 mağlup etti.



📊 PUAN DURUMU



🔸 (12) Real Madrid

🔸 (10) Inter

🔸 (6) Sheriff

🔸 (1) Shakhtar Donetsk pic.twitter.com/7dAEWaWkgm



— Sporx (@sporx) November 24, 2021

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde Real Madrid, Sheriff deplasmanına konuk oldu.İlk maçta rakibine kendi sahasında mağlup olan Real Madrid, bu kez sürprize izin vermedi ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada David Alaba, 45. dakikada Toni Kroos ve 55. dakikada Karim Benzema kaydetti.Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 12'ye yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. 6 puanda kalan Sheriff ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.D Grubu'nda 6. hafta karşılaşmalarında Real Madrid, Inter ile kendi sahasında karşılaşacak. Sheriff, Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.