Real Betis maçında sahaya oyuncak yağdı!

Real Betis taraftarları, Real Sociedad ile oynanan mücadelede sahayı oyuncak yağmuruna tuttu.

Haber; Sporx.com
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Real Betis maçında sahaya oyuncak yağdı!
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14 Aralık 2021 10:35
İspanya La Liga'da oynanan Real Betis-Real Sociedad maçında, ev sahibi takımın taraftarları sahaya oyuncak fırlattı.

Real Betis'te bir gelenek olan uygulamada, her sene Noel zamanında durumu olmayan çocuklara yardım amaçlı sahaya oyuncak fırlatılıyor. Bu kez olay Sociedad müsabakasında gerçekleşti ve Betis taraftarları maçın devre arasında sahayı oyuncak yağmuruna tuttu.

Öte yandan karşılaşma da Real Betis'in 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


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