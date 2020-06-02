Ravil Tagir için hedef 3 milyon euro

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Ravil Tagir, birçok Avrupa kulübünün gündeminde. Kırmızı-lacivertliler, Fenerbahçe'yle de adı geçen Ravil Tagir için 3 milyon euro bonservis ücreti belirledi.

Haber; Yeni Asır
Ravil Tagir için hedef 3 milyon euro
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02 Haziran 2020 12:42
TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu olarak gösterilip adı birçok kulüple anılan Altınordulu genç stoper Ravil Tagir'in kırmızı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra kariyerini büyük ihtimalle yurt dışında sürdüreceği belirtildi. Bu sezon 1. Lig'de ilk maçına 16 yaşındayken çıkan savunma oyuncusu için son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleri Altınordu ile temasa geçmeye başladı.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Ravil'e Portekiz'den Benfica, İtalya'dan Juventus ve İnter, Almanya'dan ise B.Dortmund'un talip olduğu öğrenildi. Yönetim, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ravil için 3 milyon Euro bonservis ücreti belirlediği kaydedildi.

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