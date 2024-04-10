Ramazan Bayramında Teşrik Tekbiri Getirilir mi? 2024

Ramazan Bayramı öncesi teşrik tekbirleri konusu bir kez daha gündeme geldi. Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Peki, teşrik tekbiri nedir? Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi?



Teşrik Tekbiri Nedir?



Teşrik tekbiri, "Allahu ekber, Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil-hamd." şeklinde getirilen tekbirdir.



Teşrik Tekbiri Ne Zaman Getirilir?



Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın arefe gününden başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar getirilir.



Ramazan Bayramında Teşrik Tekbiri Getirilir mi?



Ramazan Bayramında teşrik tekbiri getirilmez. Teşrik tekbiri sadece Kurban Bayramı'nda getirilir.



Neden Ramazan Bayramında Teşrik Tekbiri Getirilmez?



Teşrik tekbiri, hac ibadetinin bir parçası olarak kabul edilir. Hac ibadeti sadece Kurban Bayramı'nda yapıldığından, teşrik tekbiri de sadece Kurban Bayramı'nda getirilir.



Ramazan Bayramında Ne Tür Tekbirler Getirilir?



Ramazan Bayramında, bayram namazı öncesi ve sonrasında "Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil-hamd." şeklinde tekbir getirilir.









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