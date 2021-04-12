Rachid Ghezzal'ın tek rakibi Thomas Müller

Beşiktaş'ta sayıları alt üst eden Rachid Ghezzal, Avrupa'da da Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'in ensesinde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rachid Ghezzal'ın tek rakibi Thomas Müller
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12 Nisan 2021 09:25
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş, Süper Lig'de BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenerek şampiyonluk adına kritik bir virajı daha geride bırakırken Rachid Ghezzal'ın yükselişi de sürüyor.

Bu sezon 14 asistle Süper Lig'in zirvesinde yer alan Rachid Ghezzal, Avrupa'da da Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'in peşinde ikinci sırada yer alıyor. Thomas Müller bu sezon Bundesliga'da 16 asiste imza attı. Ghezzal, Müller'den sonra kıtada en çok asist yapan ikinci isim.

Kariyerinin en fazla asist yaptığı dönemini geçiren Rachid Ghezzal'ın bu sezon 3 de gole imza attı. Cezayirli yıldız Süper Lig'de toplam 17 gole direkt katkı sağladı. 

 
 



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