Süper Lig'de son haftaya girilirken küme düşme hattındaki son durum ve ihtimaller konuşulmaya başlandı.



Ankaragücü'nün küme düşmeyi garantilediği son hafta öncesinde 14. Denizlispor, 15. Çaykur Rizespor, 16. Malatyaspor ve 17. Kayserispor 17. ve 18. sıraya düşmemek için son maçlarına çıkacak.



İhtimallerde en kritik konu ise 4 takımın da alacakları sonuçlara göre 35 puanda olması halinde yaşanacaklar olarak görülüyor.



İşte yaşanabilecek ihtimaller:



1- 4 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE



4 takımın kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumunda;



Çaykur Rizespor - 10

Kayserispor- 10

Denizlispor - 8

Malatyaspor - 6



Bu şekilde olursa Denizlispor ve Malatyaspor küme düşüyor.



2- MALATYASPOR PUAN KAYBEDER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA



Bu 4 takımın 3'ü 35 puanda ligi bitirirse; (Malatyaspor puan kaybederse)



Kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puanlar



Kayserispor - 7

Denizlispor - 5

Çaykur Rizespor - 4



Çaykur Rizespor küme düşüyor.



3- ÇAYKUR RİZESPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM PUAN KAYBEDERSE



Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar



Kayserispor - 7

Malatyaspor - 6

Denizlispor - 4



Malatyaspor ve Denizlispor küme düşüyor



4- KAYSERİSPOR PUAN KAYBEDER, DİĞER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA



Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;



Denizlispor - 7

Çaykur Rizespor - 7

Malatyaspor - 3



Malatyaspor küme düşüyor



5- DENİZLİSPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE



Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;



Çaykur Rizespor - 9

Kayserispor - 6

Malatyaspor - 3



Kayserispor ve Malatyaspor küme düşüyor.



4 TAKIMIN SON HAFTA OYNAYACAKLARI MAÇLAR



Denizlispor - Ankaragücü

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Malatyaspor - Gaziantep FK

Kayserispor - Trabzonspor



