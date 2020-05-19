PSV'li futbolcular maaş indirimini kabul etti

Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından PSV'de futbolcular maaş indirimini kabul etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
PSV'li futbolcular maaş indirimini kabul etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2020 20:03
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında indirime gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, salgının getirdiği ekonomik zorluklara vurgu yapılarak, "PSV, A takım oyuncularıyla ücretleri düşürme konusunda anlaşmaya varmıştır." denildi.

Oyuncular adına açıklama yapan PSV'nin sağ beki Denzel Dumfries, "Soyunma odasında birlik çok önemlidir, bunu yapabildiğimiz için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 sezonu iptal edilmiş, liglerde şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtilmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için