PSV kazandı, liderliği aldı!

Hollanda Ligi 10. hafta mücadelesinde PSV, konuk ettiği Utrecht'i 6-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSV kazandı, liderliği aldı!
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16 Ekim 2022 17:23
Hollanda Ligi 10. hafta mücadelesinde PSV, Utrecht'i ağırladı. Philips Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 6-1 kazandı. 
 PSV'nin gollerini 8 ve 60. dakikalarda Xavi Simons, 33 ve 38. dakikalarda Guus Til, 86 ve 89. dakikalarda ise Anwar El Ghazi kaydetti.

Utrecht'in tek golü ise 24. dakikada Sander van de Streek'ten geldi.

PSV ZİRVEYE OTURDU

Bu galibiyetin ardından  puanını 24'e yükselten PSV, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İki haftadır üst üste mağluibiyet alan Utrecht ise 12 puanla 9. sırada konumlandı.

Gelecek hafta PSV, deplasmanda Groningen ile karşılaşacak. Utrecht ise Sp. Rotterdam'ı konuk edecek.



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