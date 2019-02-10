Hollanda Ligi'nin 21. haftasında Utrecht ile PSV karşılaştı. Liderlik koltuğunda oturan PSV, Utrecht deplasmanında 2-0 geriye düştü ama skoru 2-2 yaptı ve 1 puan aldı.
Utrecht'in gollerini 7. dakikada van de Streek ve 39. dakikada Kerk atarken PSV'nin golleri 58 ve 87. dakikalarda Luuk de Jong'dan geldi.
En yakın takipçisi Ajax'ın yenildiği haftadan 1 puan çıkartan PSV, puanını 56 yaparken 6 puan farkla liderliğini korudu. Utrecht ise 29 puanla 6. sırada yer aldı.
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Utrecht'in gollerini 7. dakikada van de Streek ve 39. dakikada Kerk atarken PSV'nin golleri 58 ve 87. dakikalarda Luuk de Jong'dan geldi.
En yakın takipçisi Ajax'ın yenildiği haftadan 1 puan çıkartan PSV, puanını 56 yaparken 6 puan farkla liderliğini korudu. Utrecht ise 29 puanla 6. sırada yer aldı.
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