Hollanda Ligi'nin 21. haftasındailekarşılaştı. Liderlik koltuğunda oturan PSV, Utrecht deplasmanında 2-0 geriye düştü ama skoruyaptı ve 1 puan aldı.Utrecht'in gollerini 7. dakikada van de Streek ve 39. dakikada Kerk atarken PSV'nin golleri 58 ve 87. dakikalarda Luuk de Jong'dan geldi.En yakın takipçisi Ajax'ın yenildiği haftadan 1 puan çıkartan PSV, puanını 56 yaparken 6 puan farkla liderliğini korudu. Utrecht ise 29 puanla 6. sırada yer aldı.