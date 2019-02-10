  •  
    Diagne: "Gomis'in o rekorunu kıracağım"
  •  
    Belhanda: "Gol atmak iyi olmak demek değil"
  •  
    TT Stadı'nda dakika 19 ve işte konuşulan o an
  •  
    Man. City, Chelsea'nin RUHUNU EMDİ: 6 GOL!
  •  
    Ersun Yanal MESAJI verdi; "Olmayacaklar"

PSV, 2-0'dan 1 puanı kurtardı!

Hollanda Ligi'nde lider PSV, Utrecht deplasmanında 2-0 yenik düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
PSV, 2-0'dan 1 puanı kurtardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2019 20:38
Hollanda Ligi'nin 21. haftasında Utrecht ile PSV karşılaştı. Liderlik koltuğunda oturan PSV, Utrecht deplasmanında 2-0 geriye düştü ama skoru 2-2 yaptı ve 1 puan aldı.

Utrecht'in gollerini 7. dakikada van de Streek ve 39. dakikada Kerk atarken PSV'nin golleri 58 ve 87. dakikalarda Luuk de Jong'dan geldi.

En yakın takipçisi Ajax'ın yenildiği haftadan 1 puan çıkartan PSV, puanını 56 yaparken 6 puan farkla liderliğini korudu. Utrecht ise 29 puanla 6. sırada yer aldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için