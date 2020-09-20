PSG hayata döndü: 3 farklı zafer!

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında PSV deplasmanda Nice'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; psg.fr
PSG hayata döndü: 3 farklı zafer!
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20 Eylül 2020 15:56
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında son şampiyon PSG, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geldi. Allianz Riviera Stadı'nda oynanan mücadeleyi PSG, 3-0'lık skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren goller, 38. dakikada penaltıdan Mbappe, 45+1. dakikada Di Maria ve 66. dakikada Marquinhos'tan geldi. Nice, ligde 19 maç sonra evinde gol atamadı.

İlk 2 hafta mağlubiyetler alan PSG, böylece üst üste 2 galibiyetle puanını 6 yaptı. Nice ise tam tersi bir performansla 2 galibiyetinin ardından 2 yenilgiyle 6 puanda kaldı.

Ligue 1'in 5. haftasında PSG deplasmanda Reims'e konuk olacakken, Nice ise Bordeaux deplasmanına çıkacak.





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