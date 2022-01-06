PSG'den Lucas Paqueta harekatı!

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'in, Lyon'un yıldız orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'nın transferi için nabız yokladığı öğrenildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'den Lucas Paqueta harekatı!
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06 Ocak 2022 16:02
Paris Saint Germain'de orta saha transferi için flaş bir iddia gündeme geldi.

Fransız basınına göre, PSG'nin Lyon'un orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'yı transfer etmek için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Haberde, Paris Saint Germain'in sportif direktörü Leonardo'nun 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun transfer şartlarını araştırmaya başladığı ifade edildi.

Transfermakt'te değeri 35 milyon euro olan oyuncunun, Lyon ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Lucas Paqueta, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 22 maçta, 7 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.


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