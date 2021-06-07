PSG'den Lionel Messi için açıklama

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Lionel Messi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
PSG'den Lionel Messi için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2021 20:18
Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Barcelona ile sözleşmesi biten Lionel Messi hakkında sorulara yanıt verdi.

"MESSI İLE HERKES GÖRÜŞEBİLİR"

Nasser Al-Khelaifi, "Lionel Messi harika bir futbolcu Bütün büyük oyuncular PSG'ye gelmek istiyor. Hepsiyle sözleşme imzalamak mümkün değil. Çünkü kadromuzda harika oyuncular var. Barcelona başkanı Joan Laporta'ya Lionel Messi'nin sözleşmesinin bittiğini ve her takımın imza attırabileceğini söyledim." dedi.

"NEYMAR'I BARÇA'YA VERMEDİK!"

Ayrıca Fransız ekibinin başkanı "Barcelona, Neymar'ı alabilmek için uğraştı. Açıkçası buna izin vermedik. Barcelona'nın ekonomik sorunları var ama bu bizi ilgilendirmez. Barcelona'nın Neymar'a olan ilgisi bir sır değil. Neymar, PSG'ye tam adapte olamadığı dönemde bile gitmek istemedi. Şimdi ona sorarsanız, burada mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söyler." ifadelerini kullandı.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.