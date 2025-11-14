Potanın Perileri'nden Nijerya provası: 77-76

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Nijerya'yı 77-76 yendi.Ay-yıldızlılar, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi A Blok Milli Takımlar Salonu'nda oynanan karşılaşmada Nijerya'yı ağırladı.Müsabakanın ilk çeyreğine A Milli Kadın Basketbol Takımı iyi başladı. Periyodun ortaları karşılıklı basketlerle geçilirken milliler, pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler buldu. Toparlanarak ay-yıldızlı ekibe boyalı alandan karşılık veren Nijerya, birinci çeyreği 15-14 önde tamamladı.İkinci çeyrek tempolu bir oyuna sahne oldu. Milliler, rakibini boyalı alanda durdurmakta zorluk çekti. Nijerya, soyunma odasına 45-39 üstün girdi.Devre arasından peş peşe basketler bularak dönen A Milli Takım, 28. dakikada öne geçti: 55-54. Ay-yıldızlılar, üst üste top kayıpları yapan Nijerya karşısında final periyoduna 61-57 önde gitti.Mücadelenin son çeyreği çekişmeli geçerken Nijerya, son 1 dakikaya 76-75 üstün girdi. Ay-yıldızlı takım, bitime 1 saniye kala Tilbe Şenyürek'in pota altından kaydettiği basketle Nijerya'yı 77-76 yendi.Başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki ilk sınavına Nijerya karşısında çıkan milliler, 11-17 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek.Karşılaşma öncesinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri karşılaşmayı saha kenarından takip etti.Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi A Blok Milli TakımlarYener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk BayraktarTürkiye: Alperi Onar 8, Sevgi Uzun 20, Tilbe Şenyürek 8, Sinem Ataş 11, Zeynep Şevval Gül 12, Olcay Çakır Turgut 1, Meltem Avcı Yılmaz, Berfin Sertoğlu, Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş 13, Ayşe Cora Yamaner, Melek Uzunoğlu 4Efosa 16, Ogoke 6, Enabosi 15, Igbowke 4, Kunayi 18, Onyiah, Ibeh 11, Majekodunmi 5, Ademusayo 114-1539-4561-5739.00 Kunayi (Nijerya)