Porzingis, Mavericks'teki rolünden "memnun değil"

Dallas Mavericks forveti Kristaps Porzingis'in, Mavericks'teki rolünden dolayı hüsrana uğramış olduğu dikkat çekti.



Porzingis, takımdaki mevcut rolü ve ekibin geleceğinde edinebileceği yerle ilgili nasıl hissettiği konusunda, şu açıklamaları yaptı:



"Nasıl mı hissediyorum? Yani, iyiyim. Çalışmaya uğraştım ve çok da çalıştım. Koçlarımı dinliyorum ve benden ne isteniyorsa onu yapıyorum.



Kendim için her şeyi basit tutmaya çalışıyorum, bu yüzden fazla düşünmüyorum ve kontrolümde olan şeylere odaklanmaya çalışıyorum. Bunlar da daha iyi bir basketbolcu olmak ve sezona başarıya aç girmek. Fiziksel olarak ve basketbol sahasında daha iyi olmak istiyorum. Daha iyi olmak için çalışacağım ve sonra geri kalan şeyler kendi kendine çözülecek."



Porzingis, Mavericks'e takas edildiğinde Luka Doncic ile ikili yıldız olması bekleniyordu. Lakin Doncic MVP adayı seviyesine yükselirken, Porzingis gerilemişti. 2020 playoffları sırasında menisküsü yırtılan Letonyalı oyuncu, bu normal sezonda sadece 43 maçta forma giyebilmişti.



Porzingis'in önümüzdeki üç sezonda 101.5 milyon dolar alacağı bulunuyor ve bu, NBA'de yaygın olarak negatif bir değer olarak görülen bir sözleşme.



Kaynaklar, ESPN'den Tim MacMahon'a, Doncic'in topa ve spot ışıklarına hakim olması nedeniyle Porzingis'in hayal kırıklığına uğradığını belirttiler. Porzingis, maç sonrası medyaya yaptığı açıklamalarda, yüksek sayı bulduğu performanslardan sonra "bu gece aslında daha çok pas yaptık" ifadesini kullanmak veya düşük sayı gecelerde hücumun kendisini dahil etmediğini belirtmek gibi, sık sık üstü örtülü referanslar yapmıştı.



