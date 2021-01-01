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Portland'dan, Hollis-Jefferson'a 10 günlük kontrat!

Portland Trail Blazers'ın, Rondae Hollis-Jefferson ile resmi olarak 10 günlük bir sözleşme imzaladığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers'ın, Rondae Hollis-Jefferson ile resmi olarak 10 günlük bir sözleşme imzaladığı açıklandı.

Trail Blazers'ın iki açık kadro boşluğu olduğu ve NBA'in gerekli kıldığı minimum 14 oyuncusunu karşılamak için en az bir oyuncuyla sözleşme imzalamasının gerektiği belirtildi.

Hollis-Jefferson, Aralık ayında serbest bırakılmadan önce Minnesota Timberwolves ile antrenman kampında yer almıştı.

26 yaşındaki oyuncu, önceki sezon Toronto Raptors için 60 maçta forma giydikten sonra, bu sezon NBA'de oynamamıştı.

Bu 60 maçta Hollis-Jefferson, maç başına 18.7 dakikada 7.0 sayı, 4.7 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları yakalamıştı.

Ekip, Hollis-Jefferson'un Trail Blazers için 2 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.


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