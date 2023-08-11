Milwaukee Bucks forveti Bobby Portis, "dört çocuklu bekar bir anne olmanın" FIBA kurallarına uyum sağlamaktan daha zor olduğunu söyledi.



Portis, bir oyuncu olarak farklı kurallara uyum sağlamanın, sıradan insanların her gün uğraşmak zorunda oldukları şeylere kıyasla daha kolay olduğunu belirtti.



ABD Milli Takımı kadrosu, daha önce FIBA kurallarıyla oynama tecrübesi bulunmayan 12 oyuncudan oluşuyor ve NBA'dekilere kıyasla bu kurallara uyum sağlamanın genellikle zor olduğu biliniyor.



Ancak Portis, kendisine uluslararası oyundaki farklı kurallara uyum sağlamanın ne kadar zor olduğu sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Benim için zor diye bir şey yok. Zor olan şey, dört çocuklu bekar bir anne olmaktır. Benim zaten işim bu... Ama bekar bir annenin çocuklarına bakmak için verdiği mücadele, işte zor olan odur."



6 Ağustos Pazar günü Porto Riko'ya karşı oynanan ilk maçta Portis, 10 dakikada 11 sayı ve 3 ribaund kaydetmişti.



ABD Milli takımı, İspanya'nın Malaga kentinde ilk olarak 12 Ağustos'ta Slovenya ve ardından 13 Ağustos'ta İspanya ile olmak üzere iki hazırlık maçı oynayacak. Takım daha sonra Yunanistan (18 Ağustos) ve Almanya (20 Ağustos) ile oynamak için Abu Dabi'ye seyahat edecek.



