Portekiz, Polonya'ya deplasmanda acımadı

Uluslar A Ligi 1. Grup 3. maçında Portekiz, konuk ettiği Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Portekiz, Polonya'ya deplasmanda acımadı
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12 Ekim 2024 23:42
Uluslar A Ligi 1. Grup 3. maçında Portekiz, Polonya'yı konuk etti.

PGE Narodowy Stadyumu'da oynanan mücadeleyi Portekiz 3-1 kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bruno Fernandes, 37. dakikada Cristiano Ronaldo ve 88. dakikada Jan Bednarek, kendi kalesine kaydetti.

CRISTIANO RONALDO DURMUYOR

39 yaşındaki Ronaldo, kariyerindeki 906. gole ulaşırken, 2024 yılında ise 33. golünü kaydetti. Portekizli yıldız, 63. dakikada oyundan alınırken büyük alkış aldı. 



SZYMANSKI ÇIKTI, PIATEK GİRDİ

Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski, 84 dakikada sahada kaldı ve yerini Başakşehir'den Krzysztof Piatek'e bıraktı.



Grupta 3 maçını da kazanan Portekiz, 9 puana ulaştı. Polonya ise 3 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Portekiz, İskoçya'ya konuk olacak. Polonya ise Hırvatistan'ı ağırlayacak.

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