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Popovich: "Jokic, Larry Bird'ün reenkarnasyonu gibi!"

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, Denver Nuggets'ın dün gece Spurs'e karşı aldığı 132-126'lık galibiyetten sonra, Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in yeteneğini, NBA efsaneleri Larry Bird ve Moses Malone ile karşılaştırarak kendisine iltifatta bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, Denver Nuggets'ın dün gece Spurs'e karşı aldığı 132-126'lık galibiyetten sonra, Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in yeteneğini, NBA efsaneleri Larry Bird ve Moses Malone ile karşılaştırarak kendisine iltifatta bulundu.

Popovich, Jokic için "Larry Bird'ün reenkarnasyonu gibi. Her şeyi yapıyor. İnanılmaz." şeklinde konuştu.

Jokic maçı, 25 sayı 11 asistle tamamlamıştı ve Popovich, ekibinin Jokiç'e savunma anlamında bir cevabı olmadığını söyledi:

"Bir adım dışarı çıkıyor ve üçlük atıyor. Ribaund alıyor, bence bir NBA kuralı olmalı, topu kendinize tipleyemeyeceğiniz üzerine. Tam bir Moses Malone gibi. Orada 1-2 cm falan sıçrayıp, topu kendisine birkaç kez tipliyor ve tekrar alıp potaya bırakıyor. Sadece şans değil, bunu her zaman yapıyor. Ribaundlarda çok iyi ve tabii ki pivotlar arasında ligin en iyi pasörü."


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