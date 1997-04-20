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Popovich, 22 yıllık playoff serisinin bitmesiyle ilgili: "O kadar az umurumda ki..."

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Spurs'un 22 yıllık playoff serisinin sona ermesinin üzerinde durmayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Spurs'un 22 yıllık playoff serisinin sona ermesinin üzerinde durmayacağını söyledi.

Utah Jazz dün gece San Antonio'yu 118-112 mağlup ederek, Spurs'ü Batı Konferansı play-in pozisyonu için resmen elemiş oldu ve takımın 22 sezon üst üste playofflara kalma rekoruna son verdi.

Efsanevi koç Popovich, durumla ilgili başta şakayla karışık bir tavır takınarak, şunları söyledi:

"Bu yalan haber. Bu tamamen yalan haber! Bir çok adam bana serinin bitmediğini söylüyor! Adamlarla sürekli konuşuyorum. Beni arıyorlar. Bana 'Pop, seri bitmedi! Bitmedi! diyorlar '"

"Muhtemelen pek çok insan için çok şey ifade ediyor, ama ben geçmişin üzerinde durmuyorum. Bu konu hiç önemli değil; önemli olan, yapmanız gerekeni yaptığınız anda devam etmenizdir, ancak geçmişe bakmanın pek bir faydası yoktur. Sahip olduğumuz her başarı, harika oyuncularımız olduğu için olmuştur."

"Bu konuda şu anda konuştuğunuz her şeyden daha çok heyecanlıyım, başarı ya da başarısızlık olsun, çünkü serilerde yakalanan başarı veya bahsettiğiniz ne varsa, artık bitti. Umurumda bile değil. Ben burada oynama biçimleri konusunda heyecan duydum."

NBA'DE BİRÇOK KİŞİ HENÜZ BEBEKTİ!

Elias Sports Bureau araştırmasına göre, 117 aktif NBA oyuncusu, Spurs'ün 1996-97 sezonunun son günü olan 20 Nisan 1997'de veya sonrasında doğmuştu. ESPN Stats & Information'ın araştırmasına göre bu, bubble'ın içinde olmayan sekiz takımdan oyuncuları da içeriyor.

22 yıllık playoff serisi, en uzun seri olarak Philadelphia 76ers ekibinin serisiyle eşleşmiş oldu. Philadelphia'ya taşınmadan önce Syracuse Nationals olarak başlayan 76ers, 1950'den 1971'e kadar her yıl playofflara kalmıştı.

Şu anda en uzun aktif playoff serisine sahip olan takım, sekiz sezon üst üste olmak üzere, Houston Rockets.


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