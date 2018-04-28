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Pogba'dan Manchester itirafı: ''Manchester'da farklı yargılıyorlar''

Manchester United'in 25 yaşındaki Fransız yıldızı Paul Pogba, dış basına çok özel açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pogba'dan Manchester itirafı: ''Manchester'da farklı yargılıyorlar''
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28 Nisan 2018 05:56
Paul Pogba, Manchester United forması ile gösterdiği performansın Premier Lig'deki diğer orta saha oyuncularından daha farklı bir şekilde yargılandığını düşünüyor.

Fransız yıldız, bu sezon hocası Jose Mourinho tarafından eleştirilerin hedefinde olmuştu. Son haftalarda Premier Lig'de Manchester City ve Bournemouth, FA Cup'ta ise Tottenham karşılaşmalarının kazanılmasında büyük pay sahibi olan Pogba, basına açıklamalarda bulundu. 

Pazar günü oynanacak Arsenal mücadelesi öncesi konuşan Fransız yıldız, United'da gösterdiği performans ile ligdeki diğer orta saha oyuncularının gösterdiği performansın aynı kıyaslanmadığını söyledi.

Pogba, ''Oldukça tuhaf çünkü beni orta sahada oynadığım oyun ile yargılamıyorlar, yaptığım asistler ve istatistikler konusunda yargılıyorlar'' dedi. Sözlerine gol atıp atmaması ile ilgili devam etti ve, ''Olağanüstü de oynayabilirim ama gol de atamayabilirim. Gol atamazsam normaldir. Ancak, başka biri benim yaptığımı yapsa, bu farklı değerlendirilir, hatta maçın adamı seçilir.'' ifadelerini kullandı.

"FARKLI YARGILANMAK MEYDAN OKUMA HİSSİ VERİYOR"

'Fransız yıldız, eleştirilerin kendisini geliştirdiğini kaydederken, 'Bence farklı olarak yargılanıyorum ama bu iyi bir şey çünkü beni geliştiriyor, bu bana meydan okuma hissi veriyor. Kötü bir şekilde yargılamıyorum. Gol atmaya ve asist yapmaya yardımcı olacağım, işimi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Takmımın hücumunda ve savunmasında fark yaratmak için elimden geleni yapacağım, skora ile katkıda bulunabilirsem bu daha iyi'' dedi.

105 milyon euroya Manchester United'a transfer olan Pogba, bu sezon 6 gol ve 11 asist istatistiklerine ulaştı.

 

 

 

 

 

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