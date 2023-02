Play off nedir? Süper Lig'de Play off sistemi nedir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin play-off önerisi sunması sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan olaylar sonrası birçok maçın ertelenmesinden dolayı böyle bir öneri sunan Ahmet Nur Çebi'ye birçok kulüp destek gösterdi. Peki, Süper Lig'de Play off sistemi nedir? İşte detaylar...Play-Off, 34 hafta sürecek normal sezon sonrasında, en iyi 8 takımın kıran kırana mücadelesine sahne olacak.Play-Off' ta ligin ilk 4 takımı kıyasıya şampiyonluk mücadelesi verecek. Her takım tüm rakipleriyle ikişer maç yapacak. En iyilerin en iyilerle mücadelesi şampiyonu belirleyecek.4 büyük takım play-off'a kalırsa 12 ekstra derbi, 3 büyük takım play-off'a kalırsa 6 ekstra derbi oynanacak. 4 büyüklerin son 10 yılda ilk 4'e girme oranı %75. Play-off'ta her maç final niteliğinde derbi maçı olacak.Play-off' ta 4. başlayan takım bile üstün performans göstermesi durumunda şampiyon olabilecek. Play-off' taki her maç kritik derecede önem taşıyacak.Play-off sadece 4 takım arasında geçmeyecek, 5. ve 8. takımlar arasında oynanacak 4'lü grubun lideri UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için üst grubun 4.'süyle mücadele edecek.İlk 4'e girmek için kıyasıya mücadele sezon sonuna kadar devam edecek. Play off'lardan şampiyon çıkan takım direk Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.Normal sezonu 1. Bitiren, Şampiyonlar Ligi ön elemeye katılma hakkı kazanacakPlay-off'a puan avantajı ile girebilmek için her puan altın değerinde olacak. Takımlar puanlarının yarısını play-off'a taşıyacaklar.Normal sezonda ilk 8'de yer alan takım Avrupa kapısını aralayacak. 5. 6. 7. ve 8. takımlar Avrupa'ya katılma şansını devam ettireceğinden ilk 8'e girmek büyük önem taşıyacak.Futbol heyecanı,coşkusu hafta içine de taşacak, her gün futbol keyfi yaşanacak. Normal sezonda 34 hafta boyunca her maç yayınlanacak. 34. hafta boyunca 306 normal sezon maçı hafta içi ve hafta sonu yayınlanacak. Normal sezonun üzerine 19 play-off maçı daha yine hafta içi ve hafta sonu yayınlanacak.Futbolsuz dönem(devre arası) sadece 1 hafta olacak.iyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."