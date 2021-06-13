Pique: 'Haaland'ı Barcelona'ya istiyorum'

Barcelona'nın kaptanlarından Gerard Pique, Erling Haaland'ın bu yaz transfer edilmesini istiyor.



Ibai Llanos'un YouTube kanalına konuşan Pique, "Bu yaz transferde ne olacak hiç bilmiyorum. Ancak bu yaz için tek beklentim Erling Haaland'ın Barcelona'ya transfer olması. Barcelona formasını en iyi oyuncular giymeli. Nihai karar benim değil, yöneticilerin ama onlar da en iyilerin Barça'da olması gerektiğini biliyor." ifadelerini kullandı.



"AGÜERO'YLA SOHBETİM GÜZEL"



Sergio Agüero'nun transferiyle ilgili görüşü sorulan Pique, "Şimdiden Agüero'yla iyi bir iletişim kurduk. Uzun süredir sosyal medyadan da takip ediyorum. Agüero'ya karşı U20 Dünya Kupası'nda oynamıştım. Aynı jenerasyonun futbolcularıyız. Leo Messi'nin de Sergio ile arasının iyi olduğunu biliyorum." cevabını verdi.



"BARÇA'DAN BAŞKA BİR TUTKUM YOK"



Futbolu ne zaman bırakacağıyla ilgili soruyu ise 34 yaşındaki oyuncu, "Barcelona'dan ayrılacağım gün futbolu bırakacağım. Başka bir takımın formasını giymem artık. Eğer beni istemiyorlarsa, bana bunu söylerler. Futbolla ilgili tek tutkum Barcelona. Başka bir motivasyonum kalmadı." cevabıyla konuşmasını noktaladı.



