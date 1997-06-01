Pippen, "Postacılar pazar günü çalışmaz" cümlesini açıkladı!

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, 1997 NBA Finalleri'nde Utah Jazz yıldızı Karl Malone'a söylediği ünlü trash-talk cümlesini tartıştı.



Malone, Bulls'a karşı tarihi yeniden yazma ve Jazz'e 1997 NBA Finallerine tamamen farklı bir his vermek için güçlü bir şans verme fırsatı bulmuştu. Michael Jordan, 1997 NBA Finalleri'nin 1. maçında maçı kazandırabilecek serbest atışı kaçırmıştı, ancak takım arkadaşı Pippen, yaratıcı bir trash-talk cümlesiyle Bulls'u tepede tutmayı başarmıştı.



Maçın bitmesine 35.8 saniye kala Jordan'ın kaçırdığı şutla, Jazz, 82-82 eşit skorlu olan karşılaşmada büyük bir fırsat bulmuştu. John Stockton'ın üçlük denemesi kaçtıktan sonra hücum ribaundını alan Malone, arkasından uçarak gelen Dennis Rodman'ın faulüne maruz kalmıştı.



Malone inanılmaz bir 1. maç performansı göstermiş olmasına rağmen, Bulls ekibi kendisinin faul çizgisinde çektiği sıkıntılara yabancı değildi. Pippen, Malone'un güvenini kırmak için doğru kabloyu kesmeyi umuyordu, ve şu cümleyi söylemişti:



"Kulağına şunu fısıldamıştım: 'Postacılar Pazar günü çalışmaz'"



"ÖYLE BİR ANDA AKLIMA GELMİŞTİ"



Bu basit fakat etkili cümle, Karl "The Mailman" Malone'un, bitmesine dokuz saniye kalan maçta Bulls'a karşı takımını 1 sayı kala öne geçirme şansını bozmuş, Malone iki serbest atışı da kaçırmıştı.



Bu cümleye neyin ilham verdiğini sorulan Pippen, hiç önceden düşünmediğini itiraf etti:



"Öyle bir anda aklıma gelmişti, freestyle'dı. Aslında kişisel değildi bile. Karl benim adamımdı. Hatta bazen Utah'a geldiğimizde beni havaalanından almışlığı bile var. Onunla olan ilişkim basketboldan ötedir. Bu bir şakaydı, çünkü kardeşim bir postacıydı."



Maçın oynandığı 1 Haziran 1997 tarihi Pazar gününe denk geliyordu ve posta sisteminin nasıl çalıştığının çok iyi farkında olan Pippen, "Mailman"i doğru zamanda kızdırmak ve NBA tarihine bir damga vurmak için doğru zamanı bulmuştu.



