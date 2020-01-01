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Pippen: "Hakemler, benden Jordan'ın ayakkabılarını isterdi"

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, hakemlerin kendisinden Michael Jordan'ın ayakkabılarını istediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, hakemlerin kendisinden Michael Jordan'ın ayakkabılarını istediklerini söyledi.

MJ, Bulls ile oynadığı dönemde dünyadaki en ünlü kişilerden biriydi ve şöhretinin boyutu, maçlarında hakemlik yapan kişilerin bile kendisine hayranlık duyduğu bir noktaya gelmişti.

Pippen'ın Sports Illustrated yazarı Jack McCallum'a, hakemlerin kendisine Jordan'ın ayakkabılarını alıp alamayacağını sorduğu hakkında bir hikaye anlattı. McCallum, MJ'nin NBA'deki prestijiyle ilgili hikayeyi, Zach Lowe'un podcast'inde anlattı:

"İlk konuştuğum kişi Scottie Pippen'dı, sadece tesadüf eseri. Scottie'nin karşısına 100 hikayeyle çıkmış olmama rağmen, onu ne kadar az tanıdığımı söylediğimi hatırlıyorum. Chicago'ya her gittiğimde, Michael'la ilgili ve Scottie'nin kariyerinin Michael tarafından gölgede bırakıldığıyla ilgili hikayeler yazardım.

Ve kesinlikle röportaj sırasında konuştuğumuz şey de bu olmuştu. Ve Scottie dedi ki 'Peki, sorun değil, bunun hakkında konuşacağımızı biliyordum, ama sıkıntı yok.'

"Ve Zach, sana şunu söyleyeceğim, bana ilk 20 dakika ufak bir hikaye anlatmıştı. Bunu asla unutmayacağım. Bu röportajların arasından çıkarabileceğim 10 alıntı falan var ve Scottie'nin söylediklerinden biri şuydu: 'Hakemler bana, Michael'ın ayakkabılarından alıp alamayacağımı soruyorlardı. Joe Dumars'ın ayakkabılarını istemiyorlardı.'"


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