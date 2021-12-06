Pınar Karşıyaka, Hapoel'e direnemedi!

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk 5 dakikayı Bennett'in 3 sayılık basketiyle 13-4 önde geçti. Pınar Karşıyaka aradaki farkı 5 sayıya (15-10) indirmesine rağmen İsrail temsilcisi üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle periyodu 26-12 üstün tamamladı.



İkinci periyotta etkili oyununu sürdüren konuk ekip, 14. dakika içinde aradaki farkı 21 sayıya kadar çıkardı: 37-16. Bu dakikadan sonra etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka yakaladığı 13-0'lık seriyle farkı 8 sayıya kadar (37-29) indirdi. Aradaki farkı azaltmayı sürdüren Pınar Karşıyaka önünde üstünlüğünü koruyan Hapoel Bank Yahav, devreyi 40-35 önde bitirdi.



Üçüncü periyodun başında farkı tekrar 10 sayıya (45-35) çıkaran İsrail temsilcisi, üstün götürdüğü periyodun son 2 dakikasına 57-52 önde girdi. Hapoel Bank Yahav, periyodu 62-56 üstün tamamladı.



Son periyotta üstünlüğünü koruyan Hapoel Bank Yahav, müsabakadan 85-65 galip ayrıldı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Boris Krejic (Slovenya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)



Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Yunus Sonsırma, Colson 10, M'Baye 12, Mahir Ağva 2, Burak Yıldızlı 4, Tyus 11, Blackmon 12, Berkan Durmaz 4, Can Korkmaz



Hapoel Bank Yahav: Obasohan 22, Gates 6, Klipatrick 10, Workman 4, Segev, Adams 21, Ariel 11, Bennett 3, Braimoh 8



1. periyot: 12-26



Devre: 35-40



3. periyot: 56-62





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