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Pierce: "Çocukken gangsterlere karşı oynardım..."

Boston Celtics efsanesi Paul Pierce, bir NBA oyuncusu olarak oyununu şekillendiren ana faktörlerden birini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics efsanesi Paul Pierce, bir NBA oyuncusu olarak oyununu şekillendiren ana faktörlerden birini açıkladı.

Pierce, Ryan Hollins ve Brendan Haywood ile "Opinionated 7-Footers" podcast'inde yaptığı röportaj sırasında, oyununu şekillendirmesine yardımcı olan bir çocukluk deneyimini paylaştı.

Celtics'in eski yıldızı, oyununu NBA kariyerinde ezici bir yıldız olarak şekillendirme biçiminden bahsetti:

"Inglewood'da Ash Park diye bir park var. Ben oradaki apartmanlarda yaşıyordum ve her Cumartesi gibi oraya giderdim. Ve orada sadece Meksikalılar oynardı. Ben de onlarla oynamaya başlamıştım. Ve sürekli faul yaparlardı.

Sürekli oraya giderdim ve bana faul yapıp dururlardı. Benim de daha sert olmam gerekiyordu. 'Her Cumartesi buraya geleceğim' demiştim.

Bütün bunlara dönüp baktığımda, tüm bu tarz şeyler beni bu türden bir oyuncuya dönüştürmüştü diyebilirim. Mahallede oynamak, gangsterlere karşı oynamak..."


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