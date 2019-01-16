Piatek için 35 milyon euroyu reddettiler

Avrupa devlerini peşinden koşturan Krzysztof Piatek'e West Ham United da talip oldu ancak bu girişim sonuçsuz kaldı.Real Madrid ve AC Milan'ın da ciddi şekilde ilgilendiği Krzysztof Piatek için West Ham, Genoa'ya 35 milyon euroluk teklifte bulundu. Genoa, 23 yaşındaki golcü oyuncu için gelen bu teklifl kabul etmedi.Bu sezon 21 maçta 19 golü bulunan Piatek için Genoa bonuslarla birlikte 45 milyon euro istiyor.Genoa Genel Direktörü Giorgio Perinetti, golcü oyuncu için ''Piatek için teklifleri bekliyoruz. Satmak istemiyoruz ancak çok önemli bir teklif alırsak, bunu düşüneceğiz'' ifadelerini kullandı.