PI coin neden yükseliyor, yükseldi? (12 Mayıs 2025)

8 Mayıs'ta PI Core Team'den gelen açıklama öncesinde, Pi token'ı düşüş eğilimi gösteren bir konsolidasyon sürecinde, 0,6 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Ancak duyuru beklentisi, token'ın seyrini değiştirdi.

İlgili duyurunun yayımlanmasından bu yana, PI token'ı etkileyici bir yükseliş ivmesi yakaladı. Yalnızca son 24 saat içinde %62'lik bir değer artışı kaydederek işlem fiyatını 1,49 dolara taşıdı. Bu çarpıcı ralli, token'ın toplam piyasa değerini 10 milyar doların üzerine çıkarırken, Pi'ın son bir aylık performansında da %150'nin üzerinde bir artışa işaret ediyor.

Pi Network'ün dijital varlığı, haftalık bazda en başarılı kripto paralar arasında yer alarak piyasa değeri sıralamasında 14. sıraya yükseldi ve bu alandaki büyüklüğünü kanıtladı.

Pi topluluğu, bu gelişmeyi büyük bir hevesle karşıladı ve duyuruya dair çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı. Kimi çevreler, bu fiyat hareketini Pi Network'ün kurucularından Dr. Nicolas Kokkalis'in 2025 Consensus konferansındaki konuşmasıyla ilişkilendiriyor.

Ancak, 330.000'den fazla takipçisi bulunan popüler bir X hesabından yapılan uyarı, bu fiyat yükselişinin tipik bir "söylentiyi satın al, haberi sat" senaryosu olabileceği yönünde endişeleri dile getirdi. Bu durum, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor.