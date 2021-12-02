PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

PFDK, 'saldırı suçu' nedeniyle sevk edilen İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!
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02 Aralık 2021 22:00
PFDK, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi.
İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."


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