Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle adlı bir kuyruklu yıldızın izlediği yörünge nedeniyle ortaya çıkıyor ve gökyüzünde görsel bir şölen yaratıyor. Dünya'nın her yıl kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle, Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkmaktadır.Dünyada özellikle 11-12 Ağustos tarihleri arasında izlenebilen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı.Perseids meteor yağmuru ile saatte 50-100 "kayan yıldız" görülmesi bekleniyor.Türkiye'de Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için en uygun gün ve saat, 11 Ağustos 19.00-23.00 saatleri arası olarak öngörülüyor.Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının parçaları olan Parlak Perseidler, yılın en popüler meteor yağmurlarından biridir.Dünya'nın her yıl kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle, Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkmaktadır.Perseidler, her yıl temmuz sonu itibarıyla ortaya çıkıyor ve gece gökyüzünde parıldayan ışık çizgileri olarak görülüyor.En yoğun hâlini ise ağustos ayının ortalarına doğru alıyor.Gökbilimciler, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söylüyorlar. Göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenme şansının yüksek. Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor. Perseid akıntısında yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek.