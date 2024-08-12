Haber Tarihi: 12 Ağustos 2024 14:05 - Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 14:05

Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

Perseid meteor yağmuru, bir diğer adıyla yıldız kayması aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede gözlemlenebilecek. Perseid meteor yağmurunda dünya atmosferine giriş hızı saniyede 66 kilometreyi bulacak. Perseid meteor yağmuru 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece 19.00 ile 00.00 arasında Türkiye'nin birçok yerinde izlenebilecek.

Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?
Abone Ol
Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle adlı bir kuyruklu yıldızın izlediği yörünge nedeniyle ortaya çıkıyor ve gökyüzünde görsel bir şölen yaratıyor. Dünya'nın her yıl kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle, Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkmaktadır.
METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Dünyada özellikle 11-12 Ağustos tarihleri arasında izlenebilen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı.

Perseids meteor yağmuru ile saatte 50-100 "kayan yıldız" görülmesi bekleniyor.

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye'de Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için en uygun gün ve saat, 11 Ağustos 19.00-23.00 saatleri arası olarak öngörülüyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının parçaları olan Parlak Perseidler, yılın en popüler meteor yağmurlarından biridir.

Dünya'nın her yıl kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle, Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkmaktadır.

Perseidler, her yıl temmuz sonu itibarıyla ortaya çıkıyor ve gece gökyüzünde parıldayan ışık çizgileri olarak görülüyor.

En yoğun hâlini ise ağustos ayının ortalarına doğru alıyor.


GÖKTAŞI YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Gökbilimciler, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söylüyorlar. Göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenme şansının yüksek. Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor. Perseid akıntısında yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'da ayrılık: Valizlerini topladı! Türkiye Transferler Galatasaray'da ayrılık: Valizlerini topladı!
Genesio basın toplantısına katılamadı! Lille Genesio basın toplantısına katılamadı!
Barça, Dani Olmo'yu henüz kaydedemedi! Barcelona Barça, Dani Olmo'yu henüz kaydedemedi!
Ravil Tagir'in yeni takımı belli oldu! RAMS Başakşehir Ravil Tagir'in yeni takımı belli oldu!
Şahmaran 3. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak? Gündem Şahmaran 3. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak?
Trabzonspor'da Rapid Wien maçı hazırlıkları başladı Trabzonspor Trabzonspor'da Rapid Wien maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı Sivasspor Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Çorum FK'nın, mehmetçik temalı forması! Spor Toto 1. Lig Çorum FK'nın, mehmetçik temalı forması!
Nihat Kahveci, Rafa Silva'yı Talisca'ya benzetti! Beşiktaş Nihat Kahveci, Rafa Silva'yı Talisca'ya benzetti!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Kerem ile yollar ayrılıyor!
2
Fenerbahçe'den transfer harekatı!
3
Galatasaray'da kanat gelişmesi: Jhon Arias
4
Galatasaray'da 3 isim geldi, 3 isim yolda!
5
Sofyan Amrabat Mourinho'yu istiyor
6
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye 2 transfer tavsiyesi
7
Galatasaray taraftarından Konyaspor'a tepki!

SON HABERLER

yukarı ok