Pep Guardiola'dan ilginç transfer yorumu

Premier Lig takımlarından'nin teknik direktörü, transferde Real Madrid ve Barcelona gibi takımlarla savaşamayacaklarını söyledi.Ajax'ın genç futbolcusu Frankie de Jong'un transferi hakkında konuşan Guardiola, ''Transfer pazarında tek siz varsanız o zaman her şey basit oluyor. Ancak bir oyuncuyla çok takım ilgileniyorsa işler karışıyor. Özellikle bu takımlar Real Madrid veya Barcelona olduğu zaman. Bu takımlarla transfer yarışına giriyorsanız beklerseniz kaybedersiniz. Hızlı davranmanız gerekiyor.'' dedi.Maaş harcamaları hakkında da konuşan İspanyol teknik adam, ''En çok maaş ödeyen takımlarda 8,9 veya 10. sıradayız. Yani bizden 8 veya 9 takım daha çok maaş ödüyor. Geçen sezon çok harcama yaptık çünkü takımın yaş ortalaması 30-31 civarındaydı. Ama bunu her sezon yapamayız. Bizim de bir limitimiz var.'' diye konuştu.