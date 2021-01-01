Penny: "Shaq ayrılmasaydı, 1-2 şampiyonluk kazanırdık"

Eski NBA yıldızı Penny Hardaway, eski takım arkadaşı Shaquille O'Neal'ın Orlando Magic'ten ayrılmamış olması durumunda, birlikte "en az bir veya iki şampiyonluk" kazanmış olabileceklerini söyledi.



Fox Sports'taki Undisputed programında, sunucu Shannon Sharpe, "Sakatlığın olmasaydı ve sen ve Shaq birlikte kalsaydınız, 'Kobe ve Shaq' ikilisi gibi olabilir miydiniz?" sorusunu yönelttiğinde, Hardaway'in cevabı şu şekilde oldu:



"Kobe inanılmaz bir savaşçıydı ve büyüklüğü yadırganamaz. Harika bir oyuncuydu, bana göre GOAT'lardan da biridir. Ama evet, eğer burada kalsaydım ve Shaq da Orlando'da kalsaydı, en azından 1-2 şampiyonluk kazanırdık."



Shaq ve Kobe Bryant 1996'da bir araya gelmiş ve sekiz yıllık birlikteliklerinde üç konferans yarı finalleri serisi, bir Batı Konferansı finalleri serisi ve bir NBA Finalleri serisi kaybetmişlerdi. Bunun dışında da, arka arkaya üç şampiyonluk kazanmışlardı.



Öte yandan Magic'te Shaq ve Penny, beş kez playoff ilk turunda ve bir kez de NBA Finalleri'nde elenmişlerdi.



