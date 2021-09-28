Pelkas'tan Pereira'ya: "Ben hazırım hocam"

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, Olympiakos maçında sahada olmak istiyor. Pereira'dan şans isteyen başarılı oyuncu, "Her anlamda hazırım ve takımıma katkı vereceğime inancım tam. Şans bekliyorum" dedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Pelkas'tan Pereira'ya: 'Ben hazırım hocam'
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28 Eylül 2021 13:26
Dimitris Pelkas
Dimitris Pelkas
Fenerbahçe
Yunanistan'da oynadığı dönemde müthiş performanslar ortaya koyan Dimitrios Pelkas, çok iyi tanıdığı Olympiakos'a karşı şans bekliyor.

Yunan yıldız, Paok'ta oynadığı dönemde özellikle Olympiakos maçlarında rakibin korkulu rüyası olurken eski takımıyla çıktığı 201 maça 44 gol, 32 asistle damga vurmuştu.

Başarılı oyuncu, Pereira ile perşembe günü oynanacak maç için bir görüşme gerçekleştirdi. Hocasından şans isteyen oyuncu, "Kendimi her anlamda hazır hissediyorum. Takımıma katkı vereceğime inancım tam. Bu maçta görev verirseniz kazanmamıza yardımcı olabilirim" dediği öğrenildi. 

 

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