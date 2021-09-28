Pelkas'tan Pereira'ya: 'Ben hazırım hocam'

Yunanistan'da oynadığı dönemde müthiş performanslar ortaya koyan Dimitrios Pelkas, çok iyi tanıdığı Olympiakos'a karşı şans bekliyor.
Yunan yıldız, Paok'ta oynadığı dönemde özellikle Olympiakos maçlarında rakibin korkulu rüyası olurken eski takımıyla çıktığı 201 maça 44 gol, 32 asistle damga vurmuştu.
Başarılı oyuncu, Pereira ile perşembe günü oynanacak maç için bir görüşme gerçekleştirdi. Hocasından şans isteyen oyuncu, "Kendimi her anlamda hazır hissediyorum. Takımıma katkı vereceğime inancım tam. Bu maçta görev verirseniz kazanmamıza yardımcı olabilirim" dediği öğrenildi.
Yunan yıldız, Paok'ta oynadığı dönemde özellikle Olympiakos maçlarında rakibin korkulu rüyası olurken eski takımıyla çıktığı 201 maça 44 gol, 32 asistle damga vurmuştu.
Başarılı oyuncu, Pereira ile perşembe günü oynanacak maç için bir görüşme gerçekleştirdi. Hocasından şans isteyen oyuncu, "Kendimi her anlamda hazır hissediyorum. Takımıma katkı vereceğime inancım tam. Bu maçta görev verirseniz kazanmamıza yardımcı olabilirim" dediği öğrenildi.