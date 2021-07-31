Pelkas: "Pereira'nın istediklerini yapmalıyız"

Fenerbahçe'nin Greuther Fürth'ü 3-2 yendiği maçta iki asist yapan Dimitris Pelkas maç sonu konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Pelkas: 'Pereira'nın istediklerini yapmalıyız'
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31 Temmuz 2021 21:36
Fenerbahçe'nin Greuther Fürth'ü 3-2 yendiği maçta iki asist yapan Dimitris Pelkas, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası görüşlerini aktaran Dimitris Pelkas "İyi bir maç oldu. Hatalarımızı gördük. Kondisyon için de bu maçlar önemli. Çalışmalar iyi gidiyor ama hocamızın istediği bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor." dedi.

Pelkas ayrıca "Umarım yeni sezonda daha fazla taraftar gelir, çünkü futbol onlarla güzel." diyerek sözlerini noktaladı.


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