"Pelinka, Yılın Yöneticisi ödülü için çok az destek görüyor" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Rob Pelinka'nın, Yılın Yöneticisi ödülü için "çok az destek" aldığı görüldü.



Takımın süperstarları LeBron James ve Anthony Davis, bu yılki NBA normal sezon ödüllerinde, iki ana kategoride adaylar arasında yer alıyor.



Lakers, önceki yaz Davis'le takas yaparak ve veteran parçaları alarak, yıldızlarını çevreleyen rekabetçi bir takım oluşturmuştu.



Ancak ESPN'den Brian Windhorst'a göre, Pelinka örneklenenler arasında 'Yılın Yöneticisi' ödülü için oy verilenler arasında bulunmuyor:



"Örneklenen oylama seçmenleri arasında, ekibin Batı'nın en iyi sıralamaya ulaşması için büyük bir geri dönüşe yardımcı olan Pelinka'nın adaylığına çok az destek var gibi görünüyordu.



Ancak, Pelinka ile menajer olarak iş yapma geçmişine sahip olan bazı meslektaşları ve çoğu kişi, ona pek itibar etmek istemiyor gibi görünüyor. Bazıları, James ve Davis'in temsilcisi Rich Paul'un takımı bir araya getirmedeki rolüne değinmişti. Diğerleri, Lakers'ın son yıllarda ayartma yapmakla suçlandığını ve para cezasına çarptırıldığını belirtmişti."



Pelinka, geçtiğimiz yaz Los Angeles'a Davis'i getirmek için ekibin genç çekirdeğini New Orleans Pelicans'la takas ederken, Avery Bradley ve Danny Green gibi değerli rotasyon parçalarını alarak, süperstar ikilisine şampiyonluk için yarışan bir takım oluşturmuştu.



