Pelicans'ın Steven Adams hamlesi, pek mantıklı bulunmadı!

Bazı NBA analistlerinin New Orleans Pelicans'ın Steven Adams'ı almasını pek onaylamadığı bildirildi.



Pelicans, Zion Williamson ile eşleştirmek için adına Oklahoma City Thunder'dan Adams'ı kadrosuna katmıştı.



Ligdeki pek çok uzman, Yeni Zelandalı uzun için yapılan takasın Pelicans için doğru yönde bir hamle olduğundan emin olduklarını ifade ettiler.



'NBA Show' podcasti sırasında, basketbol analistleri John Hollinger ve Nate Duncan, Adams'ın Pelicans tarafından alınması konusundaki şüphelerini dile getirdiler:



Duncan: "Steven Adams'ın (takasının) kesinlikle aptalca olduğunu düşünmüştüm."



Hollinger: "Tamamen katılıyorum, Bir, NBA'de herhangi bir kadroya karşı neden ilk ve ikinci tur Draft haklarından vazgeçersin? İki, Zion'ın yanında bu adamı mı oynatacaksın? Zaten kadroda şut atabilen adam yok."



New Orleans, Zion Williamson'ın sağlıklı olmasını ve önümüzdeki sezon hücumda üretmeye odaklanmasını beklediği için, Adams ile veteran varlığı ve iyi bir ribaundcı eklemiş oldu.



Takımın playofflarda sınırlı başarısı olsa da, Pelicans genç çekirdeğini çevrelemek için daha veteran oyuncular ekleyerek, bir sonraki playofflarda daha yükseğe gitmeyi umuyor.



