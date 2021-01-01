Paul George, Kobe ile ilk karşılaşmasını anlattı!

LA Clippers süperstarı Paul George, Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant ile ilk kez karşılaştığı anı paylaştı.



Yakın zamanda medyayla yaptığı bir maç sonrası sohbette George, kendi Kobe anısını şu şekilde anlattı:



"İlk kez LA'e geldiğim zamandı. Sanırım ikinci yılımdı. Onunla eşleşmiştim ve görevim Kobe'yi savunmaktı. Brian Shaw asistan koçumuzdu ve Kobe'yle çene çalıp, benchten trash-talk yapıyordu.



Ben tüm bu olanların ortasında kalmıştım ve bir pozisyonda onların benchinin önündeydik. Kobe o bildiğimiz ünlü fake'ini atarak beni uçurmuştu. Genç bir adam olarak onu bloklamaya çok hevesli olduğum için, fake'i hemen yemiştim tabii.



Özellikle Shaw'un bulunduğu yere koştu ve Shaw'a, 'Genç adama tüyleri mi varmış diye bir baksana!' diye bağırdı. Kobe'yi sahada ilk savunduğum an böyle geçmişti.



Benim için çok büyük bir andı. O anda sanki sadece ikimiz vardık. Başka kimsenin önemi yoktu. Bu her zaman istediğim bir eşleşmeydi ve onu yakından görüp, ondan bir şeyler öğrenebildiğim için çok şanslıydım.



Profesyonel bir basketbol oyuncusu olarak hayatımın en güzel anıydı..."



