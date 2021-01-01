Paul: "Bu yenilgi, bir süre içimizi yakacak..."

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, ekibinin Milwaukee Bucks'a karşı dün geceki NBA Finalleri serisinin 6. maçında 104-98 skorla yenilerek elenmesi sonrası konuştu.



Paul ve Suns için olabilecek en kötü senaryo gerçekleşti ve NBA şampiyonluğundan iki galibiyet uzaktayken, üst üste dört mağlubiyet alarak yürek parçalayan bir şekilde rakiplerine yenik düştüler.



Karşılaşmada 26 sayı ve 5 asist kaydetmiş olan CP3, yenilgiyle ilgili duyguları konusunda muhabirlere karşı son derece açık sözlüydü:



"Bunu sindirmek için biraz vakit ayıracağım, ama şu anda aklınızdan sürekli daha fazla neler yapmış olabileceğiniz geçiyor. Harika bir grupla harika bir sezon geçirdik. Ama bu yenilgi bir süre içimizi yakacak...



Soyunma odasındaki herkes bunu başarabilecek kadar iyi olduğumuzu biliyordu. Lakin yeterli olmadı. Tüm sezon boyunca büyüdük ve geliştik. Bizim dışımızda kimse bu noktada olmamızı beklemiyordu.



Benim için bu yenilgi, çalışmaya devam edeceğim anlamına geliyor. Ne fazla ne eksik. Ahlaki zafer diye bir şey olmuyor. Buraya gelmek için neler yapmamız gerektiğini gördük ve umarım bu noktayı aşmak için neler gerektiğini de görürüz."



