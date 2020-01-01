Paul: "Afroamerikalılar için daha çok fırsat yaratmak istiyoruz"

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, oyuncuların ligde Afroamerikalılar için daha fazla fırsat edinmek adına, Orlando'da daha da yakın ilişkiler kurabileceklerine inandığını belirtti.



CP3, Oklahoma'nın Lakers'a karşı galibiyetinden sonra ESPN'den Rachel Nichols'la konuştu ve oyuncuların "süpertakımlar" oluşturmaktan daha önemli sebepler için bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.



"Şimdiye dek güzeldi. Sezon boyunca pek çok kez, sadece 'bir sonraki maçında iyi şanslar' deyip yolumuza devam ederdik. Ama burada daha fazla insanla ilişki kurma fırsatınız oluyor ve bu durum genellikle bizim için bu şekilde ilerlemiyor. Bu yüzden güzel oldu."



Nichols, insanların buna benzer bir gelişmeyi, genellikle Olimpiyatlar sırasında gördüğünü ve son birkaç turnuvadaki milli takımlar içerisinde kurulan arkadaşlıkların, NBA'de süpertakımlar oluşturulmasına yönlendiğini belirtti.



CP3'nin cevabı şöyle oldu:



"Evet, bence insanların ilgisi sadece bu çekiyorsa, Biz daha çok, mesajımızı yaymak ve daha fazla bilgi edinmeye çalışmakla ilgileniyoruz. Birbirimizi eğitiyoruz. Önemli olan süpertakımlar değil. Birbirimizi eğitmek ve bu ön ofislerde ve genel menajer pozisyonlarında daha fazla Afroamerikalı bulunduğundan emin olmak için çabalamak."



