Para milli atletlerden Tunus'ta 5 madalya

Türkiye, 16. Para Atletizm Tunus Grand Prix'sinde 3'ü altın 5 madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para milli atletlerden Tunus'ta 5 madalya
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28 Haziran 2022 12:22
Türkiye, 16. Para Atletizm Tunus Grand Prix'sinde 3'ü altın 5 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, yarışmanın ilk gününde 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Yüksek atlamada 1.93'lük derecesiyle Türkiye rekoru kıran Abdullah Ilgaz, altın madalyanın sahibi olurken, Gökhan Akın üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Erkekler cirit atmada yarışan Muhammet Khalvandi, 51.33 metre ile kürsünün zirvesinde yer aldı.

Kadınlar 400 metrede Zübeyde Süpürgeci, 1.01.13'lük derecesiyle birinci olurken, Zeynep Acet ise 1.08.20 ile yarışı ikinci sırada bitirdi.

Yarışma yarın sona erecek.

 

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